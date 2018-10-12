Трагичное ДТП в Худате: автомобиль насмерть сбил пешехода
12 октября 2018 12:02 187
Жителя села Чирнартала Хачмазского района в Худате сбил насмерть автомобиль.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел вчера вечером в городе Худат.
Жителя Хачмазского района Алмаса Газанфар оглу Гаджиева 1958 г.р. сбил автомобиль. На машине скорой помощи он был доставлен в Хачмазскую центральную районную больницу. Во время обследования выяснилось, что А.Гаджиев получил тяжелые телесные повреждения. Несмотря на усилия врачей, его спасти не удалось.
По факту в Хачмазской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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