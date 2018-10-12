Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews - ФОТО
12 октября 2018 12:19 144
12 октября вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте:
Airbus хотел бы стать частью национальной космической индустрии,
На какие виды животных можно охотиться в стране?
В Азербайджане откроются еще три филиала российских вузов,
Скоро будет запущен нефтеперерабатывающий завод STAR и т.д.
AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az
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