Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews - ФОТО

12 октября вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.



В новом номере газеты читайте:

Airbus хотел бы стать частью национальной космической индустрии,

На какие виды животных можно охотиться в стране?

В Азербайджане откроются еще три филиала российских вузов,

Скоро будет запущен нефтеперерабатывающий завод STAR и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).



С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az













