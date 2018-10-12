В Лондоне обсуждены методы борьбы с раковыми заболеваниями Национального центра онкологии Азербайджана - ФОТО

10 октября генеральный директор Национального центра онкологии, академик Джамиль Алиев при посредничестве и участии торгового посланника премьер-министра Великобритании по Азербайджану, Ираку и Туркменистану баронессы Николсон Винтерборн встретился с профессором Оксфордского университета, известным британским онкологом Дэйвидом Керром.

В ходе встречи баронесса Николсон Винтерборн, особо отметив внимание и заботу Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой о развитии медицины в стране, высказала свое глубокое почтение и попросила передать искренние приветствия.

В ответ на запрос Дэйвида Керра академик Джамиль Алиев подробно проинформировал о мерах по профилактике раковых заболеваний в Азербайджане и применяемых методах лечения, осуществляемых в Национальном центре онкологии, в том числе о роли центра в продлении жизни онкобольных и повышении процента выздоровления, используемом оборудовании и практике (радиология, MRI, химиотерапия, хирургия и др.). В этом контексте также состоялся обмен мнениями о тенденциях уменьшения и роста различных типов рака.

В свою очередь Д.Керр довел до внимания, что заслуживает одобрения тот факт, что в Национальном центре онкологии имеются многочисленные лечебные кабинеты, опыт мобильных клиник, оснащенных необходимым медицинским оборудованием, в обследовании и лечении в регионах граждан, страдающих от рака, а также 70 процентов лиц, прошедших в центре тесты и обследования, не страдают от рака, а являются обычными пациентами, воспользовавшимися высококачественной диагностикой.

На встрече также были обсуждены вопросы подготовки, обучения специалистов и врачей по раковым заболеваниям. Д.Керр, проявив особый интерес к этому вопросу, отметил перспективы сотрудничества в рамках соответствующих медицинских структур Оксфордского университета. Академик Дж.Алиев пригласил Дж.Керра в Азербайджан для обсуждения на месте возможностей двустороннего сотрудничества и посещения Национального центра онкологии. Д.Керр с удовлетворением принял приглашение.

В заключение встречи была достигнута договоренность о подписании Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между Оксфордским университетом и Национальным центром онкологии.

Во встречах, проведенных в штаб-квартире Международного благотворительного фонда AMAR в Лондоне и Палате лордов Британии приняли участие и руководитель аппарата AMAR Эндрю Метфен и посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде. Между академиком Джамилем Алиевым и руководством AMAR состоялся обмен мнениями о программах, осуществляемых этой структурой в Ираке, и важном вкладе, который вносит Азербайджан в эти программы.

Академик Джамиль Алиев передал баронессе Николсон глубокое уважение и симпатию азербайджанских врачей и медицинского персонала, которая встретилась с ними в ходе визита в Баку.