Официальный представитель посольства Турции посетил Центр перевода Азербайджана
12 октября 2018 15:31 145
Советник по культуре и туризму посольства Турции в Азербайджане Ирфан Чифтчи посетил Центр перевода Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
На встрече обсуждались намеченные презентационные и издательские проекты в сфере пропаганды турецкой литературы в Азербайджане, а также другие вопросы, касающиеся развития межлитературного обмена.
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