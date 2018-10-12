Официальный представитель посольства Турции посетил Центр перевода Азербайджана

Советник по культуре и туризму посольства Турции в Азербайджане Ирфан Чифтчи посетил Центр перевода Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На встрече обсуждались намеченные презентационные и издательские проекты в сфере пропаганды турецкой литературы в Азербайджане, а также другие вопросы, касающиеся развития межлитературного обмена.

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