9-летний азербайджанец очаровал легендарную Мушарраф Акай - ФОТО - ВИДЕО

12 октября 2018 16:53

Девятилетний воспитанник Творческой академии заслуженной артистки Азербайджана Айбениз Гашимовой Гасан Алиев своим исполнением композиции "Kor ərəbin mahnısı" (Песня слепого араба) очаровал легендарную турецкую певица Мушарраф Акай, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Kor ərəbin mahnısı" написана выдающимся азербайджанским композитором, народным артистом СССР и лауреатом Госпремий СССР Фикретом Амировым к постановке пьесы видного поэта и драматурга Гусейна Джавида "Шейх Санан".

Мушарраф Акай находится в Баку с частным визитом и стала гостьей Айбениз Гашимовой, которая готовится к 50-летнему юбилею. Вечер пройдет 24 октября в 19.00 в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаев. В концертной программе "Mənim ömür nəğmələrim" (Песни моей жизни) примут участие инструментальный ансамль "Dan ulduzu" имени Гюляры Алиевой под управлением Тариэля Аббасова Азербайджанского телевидения и радио и воспитанники Творческой академии Айбениз Гашимовой.

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