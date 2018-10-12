Приостановлено газоснабжение домов в зоне оползня в Баку

Приостановлена подача газа в дома в зоне оползня в бакинском поселка Бадамдар. Об этом сказал в пятницу Trend глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев, передает Day.Az.

По его словам, после того, как произошел оползень, была остановлена подача газа в 11 частных домах, расположенных на участке.

"В настоящее время наши сотрудники находятся на месте происшествия. Мы ждем решения, которое будет принято до конца дня. В зависимости от решения станет известно, возможна ли подача газа", - сказал Кербалаев.

Сегодня днем была приостановлена подача электроэнергии на участок в поселке Бадамдар, где произошел оползень.

Отметим, что сегодня днем на склоне у дороги, ведущей на "20-й участок" поселка Бадамдар, активизировался оползень. В результате на дороге было ограничено движение транспорта и жители восьми частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

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