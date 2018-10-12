Сейсмоцентр АН Азербайджана начал исследования в связи с оползнем

Сегодня Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана приступил к исследованиям на Бадамдарском шоссе (дорога, соединяющая пос. Бадамдар с "20-м участком") в Сабаильском районе Баку. Об этом говорится в сообщении информационного отдела центра, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе предстоящих комплексных мер будут исследованы динамика развития и направление оползня, размеры территории, где он произошел, глубина и т.д.

Напомним, что в начале этого года Республиканский сейсмоцентр на протяжении нескольких месяцев проводил комплексные исследования в связи с оползнем на Баиловском склоне, результаты которых были представлены в Кабмин.

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