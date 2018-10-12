Прогноз погоды на выходные

Обнародован прогноз погоды для лиц, планирующих путешествие в воскресные дни.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, на Большом и Малом Кавказе в некоторых местах временами ожидаются дожди, передает Day.Az.

Максимальная температура воздуха в предгорных районах составит 13-18, в горных районах 8-13 градусов тепла.

В Лянкяран-астаринском регионе временами ожидаются осадки. Максимальная температура воздуха составит 17-21, в горных районах 12-16 градусов тепла.

В низменных районах 13 октября днем и в течение дня 14 октября в основном пройдет без осадков. Максимальная температура воздуха составит 18-23 градуса тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике преимущественно пройдет без осадков, утром в некоторых горных территориях вероятны грозы, кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит 19-24 градуса тепла.

МЭПР доводит до сведения гостей столицы, что вечером и утром 13 октября и в первой половине дня 14 октября в некоторых местах ожидаются дожди. Днем 13 октября и в течение дня 14 октября будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Максимальная температура воздуха составит 17-20 градусов тепла.

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