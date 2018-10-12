Депутат: В Азербайджане образование в начальной школе должно быть на родном языке

Сегодня в Азербайджане наблюдается увеличение числа обучающихся на русском языке. Почему-то начальное образование дети чаще получают в русском секторе. Эта ошибочная тенденция.

Об этом в пятницу во время выступления на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) сказала депутат парламента Говхар Бахшалиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, нужно своевременно предотвращать склонность детей в Азербайджане к обучению на русском языке.

"Не хочу, чтобы это воспринималось как выступление против русского языка. Россия - дружественная Азербайджану страна. Русский, как и английский язык, должен преподаваться в качестве иностранного языка", - добавила Бахшалиева.

По ее словам, обучение детьми с первого класса в русском секторе в корне неверно.

"Начальное образование обязательно должно быть на родном языке. Начальное образование приходится на период формирования личности человека, и это очень важно для нашего будущего", - сказала депутат.

Бахшалиева также добавила, что в период советский власти большинство людей получало образование на русском языке, так как в то время для карьеры, получения высокой ученой степени необходимо было знание этого языка.

"Но сегодня мы - независимая страна, где созданы все условия для построения карьеры", - сказала депутат.