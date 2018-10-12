На автодороге Баку-Алят-Астара ремонтируются отбойники

12 октября 2018 19:34

На автомобильной дороге Баку-Алят-Астара проводится ремонт отбойников, вышедших из строя в результате ДТП, говорится в пятницу в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Госагентство также предупреждает водителей о необходимости быть внимательными во время движения по указанной дороге, соблюдать временные дорожные знаки и правила дорожного движения.

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