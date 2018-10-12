Сиявуш Новрузов: В Азербайджане уволенные с работы за недочеты становятся адвокатами и правозащитниками

В Азербайджане лица, уволенные с работы за допущенные недочеты, становятся адвокатами и правозащитниками.

Об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) в пятницу сказал председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новрузов подчеркнул, что эти лица сами нарушают закон, а потом защищают кого-то как адвокаты. "Подобные случаи - пятно на репутации адвокатуры", - сказал депутат.

Глава комитета считает, что необходимо пересмотреть законодательство, чтобы преградить таким лицам дорогу в адвокатуру.