Минэкологии о ситуации в зоне оползня в Баку
Ситуация в зоне оползня, произошедшего в поселке Бадамдар в Баку, находится под контролем министерства экологии и природных ресурсов. Об этом сообщила Trend глава пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, передает Day.Az.
По ее словам, сотрудники министерства находятся на месте происшествия.
"Каждые восемь часов со стороны министерства будет предоставляться информация о зоне оползня. Мы предупредим население, организации", - сказала глава пресс-службы.
Начальник экспедиции геологического планирования Национальной геолого-разведывательной службы министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов в свою очередь сообщил Trend, что активность в динамике оползня продолжается.
"Специалисты министерства работают в зоне оползня в режиме дежурства. Каждый час на территории ведутся наблюдения", - сказал он.
Отметим, что в пятницу днем на склоне у дороги, ведущей на "20-й участок" поселка Бадамдар, активизировался оползень. В результате на дороге было ограничено движение транспорта и жители восьми частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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