Карта территории оползня в Бакинском посёлке представлена в Кабмин
Карта территории, которую охватывает оползень, произошедший на Баиловском склоне у дороги, соединяющей пос. Бадамдар с "20-м участком", представлена в Кабинет министров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Об этом сказал Trend начальник экспедиции геологического планирования Национальной геолого-разведывательной службы министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов.
По его словам, в данную территорию попали 11 частных домов в верхней части опорной стены и два объекта общественного питания, расположенных на дороге Бадамдар-"20 участок".
"Несмотря на то, что дома и объекты не пострадали, они попали в зону охвата территории, где произошёл оползень. Поэтому эти строения в любой момент могут пострадать от оползня", - сказал глава экспедиции.
Он добавил, что в соответствии с поручением министра экологии и природных ресурсов, сотрудники службы в связи с оползнем работают в режиме дежурства. На территории регулярно проводятся наблюдения.
Отметим, что в пятницу днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей пос. Бадамдар с "20-м участком", активизировался оползень. В результате на дороге было ограничено движение транспорта и жители восьми частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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