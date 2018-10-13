Германия может упростить процесс получения визы для граждан Азербайджана

Посольство Германии в Баку может внедрить систему ASAN viza для выдач виз гражданам Азербайджана.

Об этом сказал Trend глава рабочей группы по цифровизации Восточного комитета германской экономики Штефан Кегебайн, передает Day.Az.

Отметим, что переговоры с германской стороной ведутся в рамках концепции "ASAN viza 2". Она предлагает выдачу виз азербайджанским гражданам для выезда в зарубежные страны в упрощенной форме посредством платформы "ASAN viza". Первый этап проекта был направлен на облегчение въезда в Азербайджан граждан других стран.

"Германская сторона на данный момент находится в контакте с азербайджанской стороной по поводу данного вопроса. Мы были бы очень рады, если переговоры завершатся успешно и это поможет упростить процесс получения визы для граждан Азербайджана не только в Германию, но и другие страны ЕС. Я надеюсь, что эта технология найдет свое применение", - сказал Кегебайн.

Глава рабочей группы также сообщил, что германский бизнес заинтересован в развитии связей с Азербайджаном в сфере информационно-коммуникационных технологий.

"В начале будущего года мы проведем встречу с высокопоставленными представителями азербайджанского правительства, с тем, чтобы обсудить последние наработки в сфере экономики. Сегодня азербайджанская экономика достаточно серьезно зависит от нефтегазового сектора и сфера ИКТ может внести ощутимый вклад в процесс ее диверсификации. С нашей точки зрения, здесь имеются хорошие возможности", - сказал Кегебайн.