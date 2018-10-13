Азербайджан усиливает контроль за вывозом и ввозом наличной нацвалюты
13 октября 2018 08:18 392
Кабинет министров Азербайджана утвердил порядок декларирования вывоза и ввоза в страну национальной валюты в наличной форме и ценных бумаг, номинированных в национальной валюте, со стороны резидентов и нерезидентов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Соответствующее решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.
Этот порядок подготовлен с учетом предложений Центрального банка Азербайджана и в соотвествии с изменениями в указ Президента "О некоторых мерах в сфере борьбы с легализацией денежных средств и другого имущества, полученных преступным путём, и с финансированием терроризма" и в Положение Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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