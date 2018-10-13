Азербайджан усиливает контроль за вывозом и ввозом наличной нацвалюты

Кабинет министров Азербайджана утвердил порядок декларирования вывоза и ввоза в страну национальной валюты в наличной форме и ценных бумаг, номинированных в национальной валюте, со стороны резидентов и нерезидентов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Соответствующее решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Этот порядок подготовлен с учетом предложений Центрального банка Азербайджана и в соотвествии с изменениями в указ Президента "О некоторых мерах в сфере борьбы с легализацией денежных средств и другого имущества, полученных преступным путём, и с финансированием терроризма" и в Положение Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана.