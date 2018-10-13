В оползневой зоне в Баку продолжается активность

Активность в динамике оползня продолжается, и ниже опорной стены наблюдается движение массы. Об этом в субботу сказала Trend глава пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, передает Day.Az.

Специалисты экспедиции геологического планирования Национальной геолого-разведывательной службы министерства продолжают наблюдать за оползневой зоной.

Напомним, что в пятницу днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с "20-м участком", активизировался оползень. В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители восьми частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

"В некоторые места подача электроэнергии уже прекращена, это будет сделано и в случае угрозы в других зонах", - сказал ранее Trend глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев.

"Приостановлена подача газа в 11 частных домах, расположенных на участке", - сказал вчера Trend глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев.

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