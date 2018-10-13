Гаджибала Абуталыбов о ситуации в оползневой зоне в Баку

Ситуация в верхней части Бадамдарского шоссе в Баку опасная, оползневые процессы продолжаются. Об этом в субботу сказал находящийся в оползневой зоне вице-премьер Гаджибала Абуталыбов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам вице-премьер, к сожалению, сюда сливаются сточные воды. "К великому сожалению, в поселке Бадамдар практически отсутствует канализационная система. Поэтому вчера были проведены обсуждения с руководителями соответствующих структур, и было принято решение о том, что ни в одном из домов в верхней части поселка проживание невозможно. Ресторан и чайхана в нижней части дороги приостановили работу, потому что они полностью расположены в оползневой зоне", - сказал Абуталыбов.

Вице-премьер напомнил, что на данной территории также ограничено движение транспорта.

По словам Абуталыбова, Бакинскому транспортному агентству (БТА) поручено изменить схему движения пассажирских автобусов. "Появились большие трещины, глубина которых 4 и 6 метров, и они заполнены водой. Вода и глина - основные условия оползня. Делаем все возможное и держим под контролем ситуацию во избежание каких-либо последствий", - отметил вице-премьер.

Отметим, что в настоящее время на Бадамдарском шоссе (дорога, соединяющая поселок Бадамдар с 20-м участком) оползневые массы сошли на асфальт.

Ширина сходящего земельного слоя более 250 метров, длина - более 200 метров, высота более 15 метров.

Напомним, что в пятницу днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с "20-м участком", активизировался оползень. В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители восьми частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторые места подача электроэнергии уже прекращена, что будет сделано и в случае угрозы в других зонах. В свою очередь, глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев накануне сказал Trend, что также приостановлена подача газа в 11 частных домах, расположенных на участке.

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