ИВ Баку назвала одну из причин оползня

Эксперты изучают причины оползня на Бадамдарском шоссе: одной из причин считается отсутствие канализационной системы на этой территории. Об этом сказал находящийся в оползневой зоне первый заместитель главы Исполнительной власти (ИВ) Баку Эльдар Азизов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Первый заместитель главы ИВ Баку отметил, что в этой зоне происходили оползни даже в XVIII, когда тут еще не проживало население. "Проживание людей ускорило оползневые процессы. Но связывать оползень только с отсутствием канализационной системы нельзя. Эксперты изучат ситуацию и вынесут заключение. Во всяком случае, сегодняшняя ситуация опасна, и после заключения экспертов можно будет сказать что-то конкретное", - отметил Азизов.

Первый заместитель главы ИВ Баку подчеркнул, что предпринимаются все необходимые меры безопасности. "Здесь находятся представители районной и столичной исполнительной власти, Кабмина и других соответствующих структур, установлены посты, процесс находится под наблюдением", - сказал Азизов.

Первый заместитель главы ИВ Баку добавил, что в данный момент оползневый процесс активен, а также прокомментировал ситуацию со строениями, находящимися на территории: "Эти строения не новы. Во всяком случае, ответственность должны нести и лица, давшие когда-то разрешение на строительство. В этой зоне всегда наблюдались оползни, и поэтому надо было учесть особенности здешнего ландшафта", - подчеркнул Азизов.

Отметим, что в настоящее время на Бадамдарском шоссе (дорога, соединяющая поселок Бадамдар с 20-м участком) оползневые массы сошли на асфальт.

Ширина сходящего земельного слоя более 250 метров, длина - более 200 метров, высота более 15 метров.

Напомним, что в пятницу днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с "20-м участком", активизировался оползень. В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители восьми частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторые места подача электроэнергии уже прекращена, что будет сделано и в случае угрозы в других зонах. В свою очередь, глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев накануне сказал Trend, что также приостановлена подача газа в 11 частных домах, расположенных на участке.

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