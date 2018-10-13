В шести районах Азербайджана установлены шлагбаумы на въездах в леса - СПИСОК

В целях усиления охраны лесов для ограничения въезда транспортных средств и предотвращения посторонних вмешательств на интенсивных въездах лесных территорий Шамахинского, Исмаиллинского, Габалинского, Шекинского, Загатальского, Огузского районов установлены шлагбаумы, посажены деревья.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, передает Day.Az.

"Мы считаем, что подобными мероприятиями удастся предотвратить различные вмешательства в леса и будет возможным постоянный контроль лесных территорий. Эти меры продолжаются и в других лесных территориях Республики", - добавили в министерстве.

Отметим, что в целях охраны на въездах и выездах лесов будут установлены камеры видеонаблюдения.

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