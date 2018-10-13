Трагичное ДТП в Гёйчае: автомобиль насмерть сбил пешехода
13 октября 2018 12:32 101
В Гёйчайском районе произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, происшествие было зарегистрировано на 219 км участка дороги Баку-Шамаха-Евлах, пролегающем по территории Гёйчайского района.
Житель села Мырты Гейчайского района Шамси Хасратов 1978 г.р. на автомобиле марки Mercedes-Benz сбил переходившего дорогу Ниямеддина Мамедова 1978 г.р. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.
По факту ведется расследование.
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