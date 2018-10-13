Очередная авария с участием автобуса в Баку: есть погибший

13 октября 2018 13:27

В Баку в результате аварии пассажирского автобуса погиб один человек.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, 12 октября около 22 часов на территории поселка Бакиханова Сабунчинского района житель Баку Шамаддин Джафаров на пассажирском автобусе марки Daewoo маршрутной линии 208 врезался в двигавшийся впереди грузовой автомобиль марки MAN, управляемый Вугаром Эйюбовым, передает Day.Az.

В результате аварии скончался находившийся в задней части грузовика рабочий Эльдар Байрамов.

По факту в Сабунчинском районном управлении полиции проводится расследование.

Отметим, что за последние дни несколько автобусов совершили ДТП со смертельным исходом. В ходе рейдов дорожной полиции в Баку было выявлено, что около 100 водителей автобусов выходили на рейс, не пройдя обследования.

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