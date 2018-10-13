Минэкологии о ситуации в зоне оползня в Баку

Согласно последней информации, сохраняется активность в динамике оползня в районе Бадамдарского шоссе в Баку. Об этом говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Опорная стена, построенная в 2013 году, сдвинулась на 4-5 метра вперед, и оползневые массы сошли на автомобильную дорогу. Процесс находится в активной фазе. Оползневая зона контролируется представителями соответствующих структур, и угрозы для человеческой жизни нет", - сказали в ведомстве.

Специалисты экспедиции геологического планирования Национальной геолого-разведывательной службы министерства продолжают наблюдать за оползневой зоной.

Напомним, что в пятницу днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с "20-м участком", активизировался оползень. В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители восьми частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторые места подача электроэнергии уже прекращена, что будет сделано и в случае угрозы в других зонах. В свою очередь, глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев накануне сказал Trend, что также приостановлена подача газа в 11 частных домах, расположенных на участке.

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