Минэкологии: Оползневая зона в Бадамдаре была отнесена к склонным к оползням территориям

Территория на Бадамдарском шоссе в Сабаильском районе Баку, где наблюдается оползень, изначально является склонной к оползням зоной. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в субботу сказал начальник экспедиции геологического планирования Национальной геолого-разведывательной службы министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов.

По словам Гаралова, еще до недавнего оползня данная территория была включена в "Атлас, склонных к оползням территорий в Абшеронском районе", который был подготовлен министерством экологии и природных ресурсов и утвержден Кабинетом министров. В атласе с точностью были отмечены контуры склонных к оползням территорий. "Этот оползневый процесс также был обозначен контурами. В результате оползня часть асфальта осталась под сошедшими оползневыми массами", - сказал начальник экспедиции.

Отметив, что наблюдения продолжаются, Гаралов добавил, что после оползня создан штаб под руководством замминистра минэкологии Новруза Гулиева: "Они работают в режиме дежурств, и проводят наблюдения каждый час".