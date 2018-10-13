В Азербайджане с начала года родились 90 тысяч младенцев

В январе-августе текущего года отделы ЗАГСа минюста зарегистрировали в Азербайджане рождение 90 523 младенцев (в среднем, 373 младенца в день). Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в сообщении Госкомстата, распространенном в субботу.

На каждые 1000 человек населения этот показатель составил 13,8.

Среди новорожденных 53,1 процент - мальчики, 46,9 процентов - девочки. За отчетный период также родилось 1680 близнецов и 78 тройняшек.