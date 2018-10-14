Азербайджан переходит на новую систему идентификации граждан
До конца года в Азербайджане ожидается полный переход на систему идентификации граждан по индивидуальному идентификационному номеру (FIN). Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend источник близкий к проекту.
По словам собеседника агентства, в новых удостоверениях для FIN-кода граждан отведена отдельная графа.
"Что же даст переход на систему идентификации по FIN-коду? Например, если сегодня, чтобы получить информацию о выписанном штрафе за нарушение правил дорожного движения, необходимо указать номер и серию водительского удостоверения, то в ближайшем будущем получить эти сведения можно будет посредством FIN-кода. Это касается не только штрафов ПДД. Получить информацию можно будет и по другим направлениям, так как многие ведомства перейдут на новую систему идентификации", - сказал источник.
Например, по словам источника, система позволит получить информацию о том, сколько квартир зарегистрировано на имя физического лица и ему больше не потребуется при оплате коммунальных услуг каждый раз вводить абонентские коды.
"Посредством FIN -кода гражданин сможет видеть эти данные в одном окне и производить оплату в один клик", - сказал источник.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Минэкологии о динамике активности оползня в Баку - ОБНОВЛЕНО
Кямаледдин Гейдаров ознакомился с ситуацией в зоне оползня в Баку - ФОТО
В Баку создан спецштаб в связи с оползнем
В Азербайджане с начала года родились 90 тысяч младенцев
Сейсмослужба АН Азербайджана перешла на усиленный режим работы в оползневой зоне
Самое точное расписание авиарейсов
-
13 Окт. 13:14 20 291
-
13 Окт. 14:07 18 751
-
13 Окт. 16:51 16 889
-
13 Окт. 13:02 15 165
-
13 Окт. 14:55 5 285