Минэкологии: В оползневой зоне в Баку временами наблюдаются обвалы

В оползневой зоне по правую сторону автомобильной дороги 20-й участок - Бадамдар в Баку временами наблюдаются обвалы. Об этом говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сообщении министерства отмечается, что в оползневой зоне, согласно результатам мониторинга на 21:00, ситуация остается напряженной.

"На оползневых массах серьезных изменений не произошло. Временами наблюдаются обвалы", - говорится в сообщении.

Отметим, что в пятницу днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с "20-м участком", активизировался оползень. В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители восьми частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторые места посёлка подача электроэнергии была приостановлена, что будет сделано и в случае угрозы в других зонах. В свою очередь, глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев накануне сказал Trend, что также приостановлена подача газа в 11 частных домах, расположенных на участке.