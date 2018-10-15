Минэкологии: В оползневой зоне в Баку временами наблюдаются обвалы
В оползневой зоне по правую сторону автомобильной дороги 20-й участок - Бадамдар в Баку временами наблюдаются обвалы. Об этом говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В сообщении министерства отмечается, что в оползневой зоне, согласно результатам мониторинга на 21:00, ситуация остается напряженной.
"На оползневых массах серьезных изменений не произошло. Временами наблюдаются обвалы", - говорится в сообщении.
Отметим, что в пятницу днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с "20-м участком", активизировался оползень. В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители восьми частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.
Ранее глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторые места посёлка подача электроэнергии была приостановлена, что будет сделано и в случае угрозы в других зонах. В свою очередь, глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев накануне сказал Trend, что также приостановлена подача газа в 11 частных домах, расположенных на участке.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Азербайджан вошел в первую тройку стран экскурсионного отдыха россиян
"Мой Баку": Узнаем Ичеришехер заново - ФОТО
Прогноз погоды в Баку
Азербайджан переходит на новую систему идентификации граждан
Минэкологии о динамике активности оползня в Баку - ОБНОВЛЕНО
Кямаледдин Гейдаров ознакомился с ситуацией в зоне оползня в Баку - ФОТО
-
14 Окт. 10:12 5 852
-
14 Окт. 10:51 3 922
-
14 Окт. 17:39 2 680
-
14 Окт. 15:32 2 116
-
14 Окт. 18:15 1 879