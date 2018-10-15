В Бадамдаре на трещинах заборов жилых домов установлены маяки

"В ночь с 14 на 15 октября продолжились небольшие обвалы на правом склоне дороги 20-й участок в Бадамдаре, в месте оползневой массы".

Об этом сообщил Report начальник экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азиз Гаралов, передает Day.Az.

Он сообщил, что в течение ночи сотрудники министерства устанавливали гипсовые маяки на трещинах в заборах жилых домов на противоположной стороне от места схода оползня: "Маяки установлены для контроля напряженности и динамики процесса".

Представитель министерства отметил, что сотрудники штаба продолжают наблюдать за ситуацией на территории.

Отметим, что министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана создало специальный штаб для усиления контроля, а также организации в централизованном порядке регулярных наблюдений за оползневым процессом в Бадамдаре.

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