В Азербайджане на крупную сумму оштрафованы браконьеры

15 октября 2018 11:35

Сотрудники департамента охраны биологического разнообразия и развития особо охраняемых природных территорий задержали в местечке под названием "Платина" Билясуварского района лиц, пытавшихся заниматься незаконной охотой.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов, у них изъято 3 охотничьих ружья, передает Day.Az.

Расследование установило, что браконьерами являются житель города Евлах Фазиль Талыбов, житель Бардинского района Газанфар Абдуллаев и житель Джабраильского района Сохраб Балакишиев.

По факту в отношении виновных были составлены акт, протокол и каждый в административном порядке оштрафован на 1000 манатов.

В прикаспийской полосе Хачмазского района задержан браконьер, пытавшийся охотиться на краснокнижного сокола. У него изъяты охотничьи приспособления, используемые для ловли сокола, и два голубя.

Во время расследования выяснилось, что браконьером является житель Баку Ягуб Гурбанов.

По факту Я.Гурбанов был в административном порядке оштрафован на 1000 манатов.

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