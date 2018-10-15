Академия наук Азербайджана представила Кабмину для утверждения правила орфографии азербайджанского языка

Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) представила Кабинету министров проект "Правил орфографии азербайджанского языка".

Об этом, как передает Day.Az, в понедельник сказал Trend заместитель председателя Комиссии по орфографии, вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли.

По его словам, обновленные правила орфографии были обсуждены на заседании Комиссии по орфографии с участием видных ученых-языковедов, и в связи с этим было принято заключительное решение.

"В проекте правил уже не осталось каких-либо спорных вопросов. При вынесении этого решения учитывались грамматика азербайджанского языка, национальные критерии, и, наконец, общественное мнение", - сказал Габиббейли.

Габиббейли добавил, что проект новых правил орфографии вступит в силу после того, как будет утвержден Кабмином.