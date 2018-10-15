Гражданам Азербайджана станет легче получать визы - ПОДРОБНОСТИ

В Азербайджане будет упрощен процесс получения гражданами страны виз для поездок в зарубежные страны. Уже достигнута договоренность с несколькими странами-членами Европейского союза (ЕС) и рядом других стран, не являющимися членами ЕС.

Об этом в понедельник сказал журналистам директор Центра развития электронного правительства Фариз Джафаров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Джафаров сказал, что ASAN viza была создана в 2016 году указом Президента Ильхама Алиева.

"В начальный период концепция заключалась в том, что иностранные туристы с помощью электронного портала подавали заявку для получения визы, и в течение трех дней она им предоставлялась. Затем этот срок сократился до трех часов. С 15 мая 2018 года в международном аэропорту Азербайджана также можно получить визу. Сегодня визы выдаются гражданам 15 стран не за три дня или три часа, а меньше, чем за две минуты. Мы еще больше развиваем эту концепцию и также ведем работу по упрощению процесса получения визы гражданами Азербайджана для поездки в зарубежные страны", - добавил Джафаров.

Джафаров также сказал, что сегодня граждане Азербайджана для получения визы должны идти в посольство, предоставлять свои паспорта и другие документы.

"Этот процесс довольно долгий. Мы думаем о том, чтобы перейти на новую уникальную в мире модель. Чтобы наши граждане заходили на портал электронного правительства и лишь выбирали страну, куда они хотят отправиться, и чтобы этим их действия и ограничивались. А на следующем этапе в работу вступал бы портал электронного правительства, то есть, чтобы Центр развития электронного правительства предоставлял посольству все необходимые документы", - добавил Джафаров.

Глава центра отметил, что разрабатывается несколько вариантов для осуществления этого.

"Возможна модель интеграции непосредственно к консульствам, или к компаниям-посредникам. Каждая модель находит свое отражение в нашей концепции. В связи с этим были проведены встречи со многими посольствами. Мы обдумываем различные форматы, которые соответствовали бы законодательству Азербайджана, а также законодательству противоположной стороны", - отметил директор Центра.

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