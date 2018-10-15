Обвалилась часть забора одного из жилых домов в зоне оползня в Баку

Обрушилась часть забора одного из домов в верхней части оползневой зоны в поселке Бадамдар.

Об этом в понедельник сказала Trend глава пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова, передает Day.Az.

По ее словам, в оползневой зоне сохраняется напряженность. На оползневом участке наблюдается движение к склону мелких частей горных пород.

"На верхней части территории зафиксирован обвал части шириной два метра и высотой метр забора одного из жилых домов", - сказала Ибрагимова.

Отметим, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с "20-м участком", активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители восьми частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторые места посёлка подача электроэнергии была приостановлена, что будет сделано и в случае угрозы в других зонах.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домах, расположенных на участке.