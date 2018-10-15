В зоне оползня в Баку установлены мобильные сейсмостанции - ФОТО

Сотрудники Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана продолжают исследования в зоне оползня на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с "20-м участком" в Сабаильском районе Баку, говорится в понедельник в сообщении центра.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В настоящее время сотрудники центра ведут сейсмическую разведку, магнитометрические исследования. Сотрудники установили специальные измерительные приборы, а также мобильные сейсмические станции, работающие в режиме ожидания.

Отметим, что после анализа собранных в ходе исследований материалов будет подготовлен отчет по ситуации на участке и представлен правительству.

Напомним, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с "20-м участком", активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители восьми частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторые места посёлка подача электроэнергии была приостановлена, что будет сделано и в случае угрозы в других зонах.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.