В Азербайджане объявлен II этап конкурса по приему на работу в ряд госструктур и судебные органы

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил о проведении этапа интервью в рамках конкурса по приему на вакантные места в центральные органы исполнительной власти и судебные органы, сообщает ГЭЦ в понедельник.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Всего на конкурс выставлено 76 вакантных мест (категории А и В) в 16 государственных органах. Желающие принять участие в конкурсе должны пройти регистрацию до 15 ноября 2018 года.

На конкурс выставлены вакантные места в следующих государственных структурах: Государственное агентство гражданской авиации, министерство энергетики, министерство экологии и природных ресурсов, министерство образования, Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей, Сумгайытский апелляционный суд, административно-экономические суды Баку (суд №2), Ширвана и Сумгайыта, суды Сальянского, Агджабединского, Бардинского, Саатлинского, Абшеронского районов, Сумгайыта и Ширвана.

С дополнительной информацией и условиями конкурса можно ознакомиться на сайте ГЭЦ.