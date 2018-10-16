Министерство о ситуации вокруг оползня в Баку - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
В оползневой зоне по правую сторону автомобильной дороги 20-й участок - Бадамдар в Баку снова наблюдается движение мелких частей грунта.
Об этом говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"В динамике оползневых процессов сохраняется напряженность", - говорится в сообщении.
Отметим, что в 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с "20-м участком", активизировался оползень.
В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители восьми частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.
Ранее глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторые места посёлках подача электроэнергии была приостановлена, что будет сделано и в случае угрозы в других зонах.
В свою очередь, глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев накануне сказал Trend, что также приостановлена подача газа в 11 частных домах, расположенных на участке.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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