Азербайджан вошел в тройку лидеров в номинации "Гастрономический туризм" рейтинга самых популярных туристических направлений National Geographic Traveller Awards 2018, сообщает во вторник агентство Asia-Plus.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отмечается, что онлайн-голосование проходило на русскоязычном сайте National Geographic с 22 июня по 12 октября.

На первом месте оказался Узбекистан, за страну проголосовали 34 процента участников опроса. Следом идет Италия, она набрала 21 процент голосов. За Азербайджан отдали голоса 17 процентов, а за Францию - 13 процентов.

Южная Корея, Швеция и Армения набрали менее 10 процентов.