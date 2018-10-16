В Азербайджане произошло землетрясение

В 08:27 по местному времени на территории Шамахы произошло землетрясение силой 3,4 балла. Об этом говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Землетрясение было зарегистрировано в 28 км к юго-западу от станции Гобустан.

Подземные толчки не ощущались.

Землетрясение произошло на глубине 10 километров.

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