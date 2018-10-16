В России азербайджанец получил тяжелые ранения при попытке помешать ограблению

Азербайджанца ранили в Санкт-Петербурге при попытке помешать ограблению.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, инцидент произошел при нападении на продовольственный магазин, передает Day.Az.

Воспользовавшись отсутствием продавца, преступник взял из кассы выручку. Его пытался остановить покупатель, в ответ налетчик выхватил нож.

В результате 38-летнего гражданина Азербайджана госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него проникающую колото-резаную рану грудной клетки слева, резаную рану левого предплечья.

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