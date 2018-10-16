Азербайджанские таможенники задержали иранских наркокурьеров - ФОТО
16 октября 2018 12:04 235
Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана задержали двух нарушителей государственной границы - граждан Ирана, у которых было обнаружено пять килограммов опия. Об этом говорится в сообщении ГПС, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что десятого октября в 02:40 часов пограничный наряд обнаружил передвижение двух неизвестных лиц, нарушивших государственную границу со стороны Ирана на служебной территории погранзаставы в селе Арвана Ярдымлинского района.
По факту проводятся необходимые следственно-оперативные меры.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
15 Окт. 14:40 20 725
-
15 Окт. 18:49 12 334
-
15 Окт. 23:00 11 908
-
15 Окт. 23:33 9 784
-
15 Окт. 23:31 8 876