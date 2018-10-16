Минэкологии допускает дальнейшие обвалы в оползневой зоне в Баку

Периметр Бадамдарской оползневой зоны в Сабаильском районе Баку расширился в направлении жилых домов. Об этом говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно мониторингу, проведенному в 12:00 в оползневой зоне, активность продолжается.

Ожидается продолжение обвалов стен домов в верхней части склона.

Напомним, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с "20-м участком", активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители восьми частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии была приостановлена, что будет сделано и в случае угрозы на других участках.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев накануне сказал Trend, что также приостановлена подача газа в 11 частных домах, расположенных на участке.

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