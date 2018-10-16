В Баку будет дождливо

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, местами ожидаются дожди, ветер южный. Об этом говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-15, днем - 18-22, в Баку ночью - 13-15, днем - 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление снизится с 770 до 767 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра местами будет дождливо, днем в большинстве районов преимущественно без осадков. Утром в отдельных местах туман, север восточный.

Ночью - 10-15, днем - 20-25, в горах ночью - 3-8, днем - 9-14 градусов тепла.

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