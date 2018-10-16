В Баку пройдет очередной фестиваль Food and Drinks Fest
И снова, в самом сердце Баку, будет проведен один из самых ярких и вкусных фестивалей города - Food and Drinks Fest, организованный командой Meal For Real и Государственным агентством по туризму Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Фестиваль появится на новой локации - Площади фонтанов, чтобы еще больше жителей и гостей столицы смогло окунуться в атмосферу праздника. Гостей фестиваля будут ждать насыщенная культурная программа - популярная музыка, мастер-классы, встречи с блогерами и различные конкурсы. Как всегда, лучшие заведения города будут предлагать свои самые известные блюда местной и международной кухни. Фестиваль продлится 5 дней, с 24 - по 28 октября, с 11.00 до 23:00, вход - свободный.
Напомним, что это четвертый Фестиваль уличной еды. В 2017-2018 годах Baku Street Food Festival, Baku Sweet November и Baku Summer Food Fest.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
ИВ Баку о жилых домах в оползневой зоне
В Баку ожидаются дожди
-
15 Окт. 18:49 12 451
-
15 Окт. 23:00 11 942
-
15 Окт. 23:33 9 810
-
15 Окт. 23:31 8 935
-
15 Окт. 23:55 5 965