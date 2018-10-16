ИВ Баку о жилых домах в оползневой зоне

Строения, находящиеся в зоне оползня, произошедшего на отвесном горном склоне в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку, - это в основном жилье, построенное в конце 90-х годов прошлого века. Об этом говорится в сообщении Исполнительной власти г. Баку, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как говорится в сообщении, владельцы этих домов и те, кто выдал разрешение на их строительство, должны были учесть здешний ландшафт.

В Бадамдарской оползневой зоне находится 11 частных домов, в большинстве из которых никто не живет. Жильцы переселены, а работа двух объектов на этой территории приостановлена.

Напомним, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с "20-м участком", активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии была приостановлена, что будет сделано и в случае угрозы на других участках.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что также приостановлена подача газа в 11 частных домах, расположенных на участке.

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