В Азербайджане созданы два новых центра при Агентстве интеллектуальной собственности
Кабинет министров Азербайджана принял решение об обеспечении деятельности Центра экспертизы патентов и товарных знаков при Агентстве интеллектуальной собственности.
Соответствующее решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Таким образом, создан Центр экспертизы патентов и товарных знаков при Агентстве интеллектуальной собственности. Также утвержден устав и структура центра. Полномочия учредителя центра будет осуществлять Кабинет министров.
Первоначальный уставной капитал центра составит 500 тысяч манатов.
Также премьер-министр подписал решение об обеспечении деятельности Центра обеспечения прав интеллектуальной собственности при Агентстве интеллектуальной собственности.
Решением утверждены устав и структура центра.
Первоначальный уставной капитал центра составит 300 тысяч манатов.
Агентству интеллектуальной собственности поручено в месячный срок назначить председателя и членов Наблюдательного совета центра, утвердить число сотрудников и штатное расписание.
Центрам поручено в течение трех дней с момента вступления в силу этого решения обратиться в министерство по налогам для прохождения государственной регистрации; агентству - в течение дня после госрегистрации проинформировать об этом Кабинет министров.
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