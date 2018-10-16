Замминистра: В Азербайджане можно сократить расходы, привлекая работодателей к процессу профобразования

В Азербайджане сложно оборудовать все уреждения профобразования современным оборудованием. Поэтому к этому процессу можно привлечь работодателей, и тем самым добиться уменьшения расходов. Об этом во вторник сказал замминистра образования Фирудин Гурбанов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам замминистра, в настоящее время крайне востребовано укрепление сотрудничества между работодателями и учреждениями первичного профобразования: "Опыт мировых стран показывает, что кадровая подготовка не может осуществляться в форме, изолированной от производства".

Гурбанов отметил, что в Азербайджане планируется предоставление льгот в финансовой, правовой и других сферах по стимулированию работодателей сферы первичного профобразования.

Замминистра добавил, что в текущем году впервые в Азербайджане был принят закон "О профессиональном образовании". "В законе предусмотрены льготы в финансовой, правовой и других сферах для стимулирования работодателей сферы первичного профобразования, что создаст возможности для частного сектора проявлять больший интерес к партнерству с профессиональным образованием. Вместе с тем, интеграция работодателей в систему профобразования и преподавания, их привлечение к процессу подготовки высокоспециализированных кадров определено в качестве одного из главных направлений для налаживания отношений тесного сотрудничества между работодателями и учреждениями профобразования".

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