Началась продажа билетов на Гран-при Азербайджана Формулы 1

С сегодняшнего дня стартовала продажа билетов на Гран-при Азербайджана Формулы 1, который пройдет в 2019 году.

Об этом во вторник сообщила завотделом по вопросам маркетинга и коммуникации Бакинского городского кольца (Baku City Circuit -ВСС) Нигяр Арпадараи, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Она добавила, что билеты можно приобрести в 13 точках продаж, а позже будет доступна и покупка онлайн.

Отметим, что очередные соревнования Формулы 1 в Баку пройдут 26-28 апреля следующего года.

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