Началась продажа билетов на Гран-при Азербайджана Формулы 1
16 октября 2018 15:56 322
С сегодняшнего дня стартовала продажа билетов на Гран-при Азербайджана Формулы 1, который пройдет в 2019 году.
Об этом во вторник сообщила завотделом по вопросам маркетинга и коммуникации Бакинского городского кольца (Baku City Circuit -ВСС) Нигяр Арпадараи, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Она добавила, что билеты можно приобрести в 13 точках продаж, а позже будет доступна и покупка онлайн.
Отметим, что очередные соревнования Формулы 1 в Баку пройдут 26-28 апреля следующего года.
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