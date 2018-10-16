Вот сколько будут стоить билеты на Гран-при Азербайджана Формулы-1

Обнародована стоимость билетов на Гран-при Азербайджана Формулы 1, который пройдет в 2019 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в период раннего бронирования билеты на четыре дня стоят от 190 манатов до 660 манатов для взрослых и от 130 манатов до 470 манатов для детей. В продаже также имеются билеты на один день в зоны свободного размещения, и цены на них будут меняться в зависимости от дня гоночного уикэнда, цена на билеты будет в пределах 80-160 манатов.

Глава коммерческого отдела Бакинского городского кольца (Baku City Circuit) Булент Озердим сказал, что для того, чтобы наблюдать за гонками Формулы 1 в Азербайджан прибыли гости из 78 стран.

"В Азербайджане последние гонки F1, как и всегда, прошли успешно и при большом энтузиазме. 35 процентов наблюдавших за гонками - это иностранцы, 65 процентов - местные жители. В будущем году мы намерены увеличить число иностранных болельщиков. Хотим довести этот показатель до 40-45 процентов", - сказал Озердим.

Отметим, что следующие гонки Формулы 1 пройдут в Баку 26-28 апреля 2019 года.

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