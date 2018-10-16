Где получить информацию по единовременной выплате наследникам военнослужащих-шехидов

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана с 9 октября начало прием документов с целью обеспечения единовременной выплаты наследникам военнослужащих, ставших шехидами.

Об этом говорится в сообщении министерства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с этим на сайте министерства (www.mlspp.gov.az) начал действовать раздел "единовременная выплата". В данном разделе наследник (наследники) военнослужащих, ставших шехидами, получают информацию о наличии права на получение единовременной выплаты.

До сегодняшнего дня 85 процентов наследников военнослужащих, обладающих правом на получение единовременной выплаты, 77 процентов наследников военнослужащих, имеющих вступившие в силу судебные акты о выдаче страховой выплаты, а также 79 процентов наследников, которым были выданы страховые выплаты, смогли получить на сайте соответствующую информацию.