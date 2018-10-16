В Физули обнаружены неразорвавшиеся снаряды

16 октября 2018 19:13

В Физулинском районе обнаружен снаряд. 

Об этом Report сообщили в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (АНАМА), передает Day.Az.

Было отмечено, что 16 октября из колл-центра "102" МВД и из Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в Агентство поступила информация об обнаружении неразорвавшегося военного боеприпаса на территории физулинского села Ашагы Кюрдмахмудлу. 

Мобильная оперативная группа Агентства и сотрудники отделения полиции Физулинского района незамедлительно были отправлены на территорию.

Сотрудниками Агентства и отделения полиции Физулинского района был проведен осмотр дома и приусадебного участка на указанной территории. 

В результате неотложных оперативно-поисковых мероприятий специалисты Агентства обнаружили три 57-миллиметровых снаряда (OR-281U). Снаряды доставили на центральный участок по уничтожению при агентстве.

Вокруг участка, где были обнаружены снаряды, на площади 200 кв. м был произведен наземный осмотр. Опасных предметов и устройств обнаружено не было.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az