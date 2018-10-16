В зоне оползня в Баку произошел обвал - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

20:48

Переход оползня в поселке Бадамдар в Баку в активную фазу сопровождается обвалами.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится во вторник в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы.

Сегодня во время исследования сотрудниками центра участка обрушился забор одного из домов.

Отметим, что с 12 октября сотрудники центра проводят исследования на участке в ряде направлений. Согласно предварительным результатам, процесс оползня пока находится в активной фазе и есть вероятность новых обвалов.

Дополнительная информация по результатам работ будет представлена общественности.

Напомним, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с "20-м участком", активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии была приостановлена, что будет сделано и в случае угрозы на других участках.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.

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20:28

В оползневой зоне в бакинском поселке Бадамдар проводятся мониторинг и исследования.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во вторник говорится в сообщении штаба, созданного министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно результатам мониторинга оползневой зоны на 18:00, на участке сохраняется относительная напряженность.

Слой грунта в нижней части фундамента здания, которое находится внутри ограждения, стал влажным, происходят мелкие обвалы и отрываются куски породы.

Напомним, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с "20-м участком", активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии была приостановлена, что будет сделано и в случае угрозы на других участках.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.