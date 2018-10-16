В Азербайджане задержано около 170 незаконных мигрантов - ФОТО

16 октября 2018 20:41

Государственная миграционная служба (ГМС) Азербайджана задержала 169 незаконных мигрантов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в сообщении службы, распространенном во вторник.

Из них восемь граждане Пакистана и по одному гражданину Индии и Ирака были задержаны в ходе совместных мероприятий со Службой государственной безопасности, четверо граждан Пакистана - совместных мероприятий с МВД.

Было установлено, что 11 человек нарушили заявленную цель приезда в Азербайджан, остальные 158 незаконно проживали на территории страны. В отношении 150 человек приняты решения, в отношении остальных принимаются соответствующие меры по выдворению за пределы Азербайджана.

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